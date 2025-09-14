Філашкін: за добу з лінії фронту на Донеччині евакуювали 109 дітей

В ОВА повідомили подробиці наслідків російського терору в області.

У Донецькій області під російські обстріли потрапили три райони. Четверо загиблих, чотирнадцять цивільних поранено. З лінії фронту вдалося евакуювати 109 дітей.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Шахівській громаді Покровського району через удари РФ 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено автобус.

У Ямполі Лиманської громади Краматорського району поранено людину, у Яровій — пошкоджено 4 будинки і зупинку громадського транспорту.

У Слов'янську пошкоджено 5 багатоповерхівок і підприємство.

У Краматорську поранено людину. В Олександрівці пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і 6 автівок; в Очеретиному пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок, 2 адмінбудівлі і 3 господарчі споруди.

У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено будинок. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено будинок. У Костянтинівці 4 людини загинули і 10 поранені, пошкоджено 21 приватний будинок, 18 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, 5 крамниць і авто.

У Сіверську Бахмутського району поранено людину, пошкоджено 2 будинки.