Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Філашкін: за добу з лінії фронту на Донеччині евакуювали 109 дітей

В ОВА повідомили подробиці наслідків російського терору в області.

Філашкін: за добу з лінії фронту на Донеччині евакуювали 109 дітей
Евакуація із Торецької громади
Фото: МВС

У Донецькій області під російські обстріли потрапили три райони. Четверо загиблих, чотирнадцять цивільних поранено. З лінії фронту вдалося евакуювати 109 дітей.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Шахівській громаді Покровського району через удари РФ 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено автобус.

У Ямполі Лиманської громади Краматорського району поранено людину, у Яровій — пошкоджено 4 будинки і зупинку громадського транспорту. 

У Слов'янську пошкоджено 5 багатоповерхівок і підприємство. 

У Краматорську поранено людину. В Олександрівці пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і 6 автівок; в Очеретиному пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок, 2 адмінбудівлі і 3 господарчі споруди. 

У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено будинок. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено будинок. У Костянтинівці 4 людини загинули і 10 поранені, пошкоджено 21 приватний будинок, 18 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, 5 крамниць і авто.

У Сіверську Бахмутського району поранено людину, пошкоджено 2 будинки.
