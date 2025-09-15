Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
СБУ повідомила, що викрила у підрозділі безпілотних систем ЗСУ російського агента

Він імовірно попереджав ворога про дронові атаки Сил оборони. 

СБУ повідомила, що викрила у підрозділі безпілотних систем ЗСУ російського агента
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

У СБУ повідомили, що за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрили 26-річного агента РФ у підрозділі безпілотних систем ЗСУ.

Як розповіли у Службі безпеки, затримали мобілізованого військовослужбовця, який, проходячи службу в роті ударних БпЛА на східному фронті, шпигував для ворога. 

Чоловіка підозрюють у тому, що він завчасно "зливав" ворогу інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій. Йдеться про час, напрямки вильотів та орієнтовні цілі українських безпілотників.

Також він імовірно передавав окупантам інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, в якій проходив службу. Ворог використовував ці розвіддані для превентивних ударів по українських дронарях за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб.

"Як встановило розслідування, в момент ворожих атак агент отримував від фсб попереджувальну інформацію, щоб «вийти» із зони потенційного ураження", – зазначили у СБУ. 

Агента затримали, коли він готувався до передачі ворогу нової "порції" розвідданих. Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

"За даними слідства, російським «кротом» виявився 26-річний мешканець Кропивницького, який після мобілізації до підрозділу безпілотних систем почав шукати «виходи» на російських спецслужбістів у Телеграмі. Згодом його завербувала фсб і запропонувала співпрацю в обмін на гроші", – розповіли у відомстві. 

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Станом на початок вересня ДБР розслідувало майже 2760 проваджень проти зрадників та колаборантів, майже 1300 справ уже перебували в суді.
