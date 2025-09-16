Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
За добу на Херсонщині росіяни вбили двох людей, ще шестеро поранені

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі. 

За добу на Херсонщині росіяни вбили двох людей, ще шестеро поранені

За добу на Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини, ще 6 - дістали поранення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Станіслав, Дудчани, Берислав, Червоний Маяк, Томина Балка, Хрещенівка, Шевченківка, Урожайне, Надіївка, Тараса Шевченка, Білозерка, Михайлівка, Микільське, Антонівка, Придніпровське, Широка Балка, Високе, Нововоронцовка, Осокорівка, Дар'ївка, Гончарне, Садове, Софіївка, Дніпровське, Кізомис, Миколаївка, Веселе, Зміївка, Комишани, Одрадокам'янка, Понятівка та місто Херсон.

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди та приватні автомобілі. 

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 2 "Shahed-131/136".
