Ватажок «ДНР» Пушилін отримав підозру за вивезення металопродукції із металургійних комбінатів на ТОТ

Загальна вага викраденого становила майже 30 тисяч тонн, а ринкова вартість — понад 700 млн грн.

Донецька обласна прокуратура повідомила про підозру ватажку так званої «ДНР» Денису Пушиліну, який наказав незаконно вивезти з Маріупольського морського торговельного порту металопродукцію вартістю понад 700 млн грн.

За інформацією пресслужби прокуратури, у 2022 році після запеклих боїв Маріуполь окупували російські війська. Після цього Пушилін наказав фейковій адміністрації порту організувати вивезення продукції металургійних комбінатів «Азовсталь» та ім. Ілліча.

Йдеться про відвантажений для іноземного покупця метал, зокрема, товстолистовий прокат, литі сталеві сляби, гарячекатані листи та рулони. Загальна вага викраденого становила майже 30 тисяч тонн, а ринкова вартість — понад 700 млн грн.

Правоохоронці наголошують, що підозрюваний усвідомлював: ці вироби не належать до товарів подвійного призначення і не можуть бути використані з військовою метою.

Дії Пушиліна кваліфікували як порушення законів і звичаїв війни, вони також суперечать положенням Женевської та Гаазької конвенцій, які забороняють пограбування та конфіскацію приватної власності.