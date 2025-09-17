Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Від Криму до Сибіру: Росія "перевиховує" близько 35 тисяч викрадених українських дітей у таборах та інтернатах

Єльська школа громадського здоровʼя оновила звіт щодо вивозу та мілітаризації українських дітей.

Від Криму до Сибіру: Росія "перевиховує" близько 35 тисяч викрадених українських дітей у таборах та інтернатах
мілітаризація дітей на ТОТ
Фото: Центр національного спротиву

Дослідники Єльської школи громадського здоровʼя виявили понад 210 локацій, куди росіяни вивозили або де утримують дітей з тимчасово окупованих територій України. Загальна кількість викрадених може сягати 35 тисяч, інформує Центр національного спротиву.

У багатьох таборах дітей піддають ідеологічному "перевихованню" — навчають російській історії та проводять лекції з пропагандою війни проти України. Майже в половині закладів фіксується неприхована мілітаризація — від стройової підготовки до навчання користуванню зброєю.

У звіті зазначено, що дітей часто утримують без визначених строків повернення та без інформації про їхню подальшу долю.

Ще у 2023 році дослідники Humanitarian Research Lab встановили, що щонайменше 6 000 українських дітей віком від 4 місяців до 17 років пройшли через такі табори та заклади — пансіонати, інтернати та інші установи. Тоді йшлося про 43 підтверджені місця, зокрема від Криму до Сибіру, а найвіддаленіший табір був у Магаданській області на Далекому Сході РФ.

Відповідальною за організацію викрадення дітей на федеральному рівні в Росії є Марія Львова-Бєлова, уповноважена президента РФ з прав дитини.

"Викрадення дітей під час війни міжнародне право визначає як грубе порушення прав людини. Такі дії підпадають під визначення геноциду, відповідно до Римського статуту", — наголошують у спротиві.

Центр національного спротиву закликав українців долучатися до Руху опору та передавати інформацію про окупантів і колаборантів, щоб жоден із них не уникнув покарання.
