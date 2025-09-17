З російської окупації вдалося повернути 16 українських дітей

Батьків та старшого брата 15-річної дівчинки засудили за сфабрикованими справами до багаторічних строків у колонії.

У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще 16 українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Як розповів очільник ОПУ, 15-річна дівчина вирвалася з окупації разом із тіткою після того, як її батьків та старшого брата росіяни за сфабрикованими справами засудили до багаторічних строків у колонії.

"14-річна дівчинка та її 7-річна сестра втратили дім і всі речі після пожежі, яка повністю знищила їхнє житло", — ідеться у повідомленні.

Ще одна 15-річна дівчина разом із батьками три роки майже не виходила з дому, бо родина щодня жила у страху, що окупанти можуть постукати у двері й забрати дітей. А 10-річного хлопчика окупаційна “служба опіки” намагалася відібрати у рідних батьків.

"Сьогодні всі вони вже у безпеці в Україні, де отримують психологічну підтримку, відновлюють документи й роблять перші кроки до нового, мирного життя. Дякую команді Save Ukraine та партнерам за допомогу в порятунку дітей. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", — наголошує Єрмак.