З тимчасово окупованих територій вдалося врятувати 16 дітей

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 16 дітей із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив начальник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Вони провели роки під тиском окупаційної влади, у страху та приниженнях, але сьогодні вже перебувають у безпеці на вільній українській землі”, - написав Єрмак.

Зокрема, вдалось повернути дівчину, яка постійно боялася за свою маму, яку тримали три дні у підвалі без їжі та води лише через те, що батько дитини служить у ЗСУ.

Ще одного підлітка без відома батьків замість шкільних занять відвели до військкомату та поставили на військовий облік.

А дворічну дівчинку з високою температурою російські військові не пропустили до лікарні, через що мама була змушена нести її через понтонний міст у темряві.

“Сьогодні ці діти разом зі своїми родинами отримують допомогу та підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримали можливість почати нове життя”, - зазначив Андрій Єрмак.