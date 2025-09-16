В Херсоні вибухотехніки поліції знешкодили російську авіабомбу

Авіабомба ФАБ-500 пішла під землю поруч із житловими будинками.

Вибухотехніки поліції знешкодили російську авіабомбу, яка не розірвалась, у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Нещодавно під час чергової атаки одна з бомб не здетонувала. Вона глибоко пішла під землю у безпосередній близькості до житлових багатоквартирних будинків середмістя”, - розповіли в поліції.

Цей боєприпас становив значну загрозу мирним місцевим жителям, його знешкодженням займались вибухотехніки поліції Херсонщини у взаємодії із СБУ, ДСНС та комунальними службами.

Поліцейські транспортували бомбу ФАБ-500 на визначене місце та знищили її.