РФ упродовж дня застосувала по Херсонщині авіацію, артилерію та дрони. Є поранені

Упродовж дня російські окупанти атакували Херсонську область з авіації, били з важкої артилерії та атакували дронами.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні. За даними слідства, протягом 17 вересня військові армії РФ застосовували для атак на Херсонщині авіацію, артилерію, зокрема і реактивну, а також дрони різного типу. Унаслідок російських обстрілів постраждало семеро людей, серед яких дитина. Вранці окупанти били по Херсону артилерією, вдень – скинули вибухівку з дрона на одну з вулиць. Травмовано двох місцевих жителів. Близько 6:00 ворог вдарив авіацією по селу Інгулець. Там постраждало п’ятеро людей, серед них – трирічна дівчинка. Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, гаражі та автотранспорт.