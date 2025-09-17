У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
РФ упродовж дня застосувала по Херсонщині авіацію, артилерію та дрони. Є поранені

Унаслідок російських обстрілів постраждало семеро людей, серед яких дитина.

РФ упродовж дня застосувала по Херсонщині авіацію, артилерію та дрони. Є поранені
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Упродовж дня російські окупанти атакували Херсонську область з авіації, били з важкої артилерії та атакували дронами. 

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні. За даними слідства, протягом 17 вересня військові армії РФ застосовували для атак на Херсонщині авіацію, артилерію, зокрема і реактивну, а також дрони різного типу. Унаслідок російських обстрілів постраждало семеро людей, серед яких дитина. Вранці окупанти били по Херсону артилерією, вдень – скинули вибухівку з дрона на одну з вулиць. Травмовано двох місцевих жителів. Близько 6:00 ворог вдарив авіацією по селу Інгулець. Там постраждало п’ятеро людей, серед них – трирічна дівчинка. Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, гаражі та автотранспорт. 
