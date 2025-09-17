Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
У Херсоні росіяни скинули вибухівку на цивільного

Чоловік зазнав численних травм.

У Херсоні росіяни скинули вибухівку на цивільного
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Російські окупанти атакували FPV-дроном 39-річного цивільного мешканця Херсона. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 15:40 армія рф атакувала з безпілотника жителя Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 39-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення тім'яної ділянки", — ідеться у повідомленні. 

Потерпілого доправили до лікарні для надання допомоги.
