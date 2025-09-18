У 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ розповіли процедуру укладання «контрактів 60+»

Громадяни України від 60 років можуть укласти добровільні річні контракти і допомогти країні в відбитті окупантів.

В Україні офіційно запустили процедуру укладання «контрактів 60+» для служби у ЗСУ.

Українці віком від 60 років можуть добровільно укладати річні контракти для військової служби під час воєнного стану. Окремі процедурні деталі оформлення (етапи погодження, пакет документів, акценти щодо пріоритетів відбору) для LB.UA пояснив офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.

Правова основа і ключові умови

16 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила, а 29 липня Президент підписав закон № 4539-IX, який дозволяє громадянам 60+ за власним бажанням і за наявності придатності за висновком ВЛК служити за контрактом під час дії воєнного стану. Строк контракту – 1 рік з можливістю продовження; для призначення необхідне погодження Генерального штабу ЗСУ. З метою встановлення відповідності військовослужбовця встановлюється випробувальний термін.

Що таке «Контракт 60+»

«Ініціатива розширює можливості добровільної служби для людей старшого віку – насамперед на небойових посадах солдатського, сержантського, старшинського та офіцерського складу (за наявності відповідної освіти/досвіду)», – розповів офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.

Хто може податися

За інформацією 1 центру рекрутингу Сухопутних військ, наданою редакції, кандидат віком 60+ має:

бути визнаним придатним за висновком ВЛК;

мати досвід служби/військово-облікову спеціальність, що відповідає посаді, і не потребувати перепідготовки;

відповідати за рівнем військової освіти/підготовки вимогам посади.

Перевага — для звільнених після 2015 року, учасників бойових дій та фахівців дефіцитних спеціальностей.

Процедура долучення

Командир частини, до якої звернувся кандидат 60+, повідомляє ТЦК і СП про необхідність провести медичний огляд (ВЛК). Після отримання позитивного висновку ВЛК командир частини подає до Головного управління персоналу Генштабу клопотання щодо прийняття кандидата на службу за контрактом, із обґрунтуванням потреби. Рішення про погодження/відмову надходить командиру частини. Погоджений список є підставою для надання письмової згоди (листа) на укладання контракту. 1 центр рекрутингу Сухопутних військ формує особову справу для прийняття на військову службу за контрактом.

Перелік документів

Кандидату 60+ (окрім рішення ВЛК) потрібно надати:

довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України (МВС, сервісний центр);

завірену копію всіх заповнених сторінок військово-облікового документа (військовий квиток/тимчасове посвідчення);

завірені копії документів про освіту з додатками;

завірені копії документів, що підтверджують участь у бойових діях, поранення/контузії, державні нагороди (за наявності);

згоду на збір і обробку персональних даних.

Контекст: як «60+» доповнює інші державні проєкти набору

Останнім часом Міноборони та Сухопутні війська розгорнули кілька цільових механік набору – «Контракт 18–24» (річний контракт на піхотних посадах або дворічний – для операторів БпЛА) та спеціалізований трек «Лінія дронів». На офіційній сторінці 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗС України lfrecruiting.mil.gov.ua описують базові умови, етапи відбору та гарантії для кандидатів.

Якщо у вас є запитання

Охочим долучитися до ЗСУ за всіма чинними ініціативами чи мобілізуватися (підписати контракт) на посаду за бажанням в обраний підрозділ Сухопутних військ радять два зручні шляхи:

подати заявку на офіційному сайті 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua звернутися до представництв у Києві, Сумах, Львові, Дніпрі, Одесі або Харкові.

Для додаткових консультацій і подання заявки також працює безкоштовна лінія: 0 800 503 696.



