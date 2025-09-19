Організатор схеми причетний до справи про фіктивну службу депутатки Дніпропетровської обласної ради. Він був одним з тих, хто допоміг їй служити лише "на папері"

У Дніпрі затримали колишнього командира військової частини, якому інкримінують пособництво у дезертирстві.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та ДБР.

"За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру колишньому командиру військової частини у Дніпрі. Йому інкримінують пособництво у дезертирстві та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України)", – зазначили прокурори. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Встановили, що колишній командир разом із двома цивільними організовував втечу військовослужбовців безпосередньо з частин. Спільники відповідали за розрахунок та перевезення "клієнтів". Коштувало це від 5 до 7 тис. доларів США. Гроші отримували готівкою, а перевезення здійснювали таємно, щоб уникнути уваги командування.

В межах досудового розслідування працівники ДБР встановили очевидицю, яка підтвердила інформацію про бізнес на вивезенні військовослужбовців та дала викривальні покази на офіцера.

Правоохоронці задокументували спробу вивезення двох солдатів з навчального центру. Підозрювані обіцяли "повний захист": від транспортування до прикриття у разі перевірок. Під час передачі частини обумовленої суми організатора та його спільників затримали "на гарячому".

"Їхні дії створювали реальну загрозу обороноздатності: зменшувалася чисельність особового складу та зривалося виконання бойових завдань", – розповіли у генпрокуратурі.

Підозрюваному вручили клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Двох його спільників затримали.

Перевіряються інші можливі епізоди їх злочинної діяльності та причетність до схеми офіцерів військової частини.

"Варто зазначити, що організатор причетний до справи про фіктивну службу депутатки Дніпропетровської обласної ради. Він був одним з тих, хто допоміг їй служити лише "на папері", – зазначили у прокуратурі і додали, що суд визнав його винним у пособництві в ухиленні від військової служби та розтраті чужого майна (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 КК України) і, враховуючи каяття, призначив покарання з випробуванням строком на 3 роки.

Після цього його відсторонили від посади та понизили у званні з підполковника до майора, а з квітня він перебуває в розпорядженні командира частини.

Незважаючи на це, майор "роботу". Під час затримання він перебував гральному закладі Дніпра, де регулярно проводив дозвілля. Під час обшуку у нього вилучили 3,8 тис. доларів США, які він ще не встиг програти.

Фото: ДБР Затриманий екскомандир у гральному закладі