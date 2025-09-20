«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Нічний масований обстріл РФ: Зеленський закликав до посиленого тиску на Росію

 Ворог випустив 40 крилатих та балістичних ракет, а також застосував близько 580 дронів.

Нічний масований обстріл РФ: Зеленський закликав до посиленого тиску на Росію
Фото: ДСНС

Всю ніч Україна перебувала під черговим комбінованим ударом з боку Росії. Ворог випустив 40 ракет різних типів — крилатих та балістичних, а також застосував близько 580 дронів-камікадзе, повідомляє президент Володимир Зеленський.

Під ударами опинилися Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, а також громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей. Росіяни цілеспрямовано атакували житлові квартали, інфраструктуру та цивільні підприємства.

У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. На цей момент відомо про десятки поранених та троє загиблих.

Президент Володимир Зеленський подякував українським воїнам, зокрема пілотам F-16, які вночі успішно працювали над знищенням ворожих крилатих ракет.

«Кожен такий удар – це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру. Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь», — наголосив глава держави.

Він закликав партнерів до посилення систем ППО, збільшення постачання зброї та розширення санкцій проти російської військової машини.

За словами Зеленського, кожне обмеження для Росії — це врятовані життя українців.
