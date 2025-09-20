Головне за суботу, 20 вересня: наслідки масованої ворожої атаки, 125 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 125 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1305-й день повномасштабної війни.

Україні терміново потрібні додаткові системи протиповітряної оборони і жорсткіші санкції проти РФ, заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Як зазначила очільниця уряду, уночі Росія знову масовано атакувала Україну — десятки ракет і сотні дронів були спрямовані проти міст і сіл. Під ударами перебували Дніпро, Миколаїв, Чернігів, Запоріжжя, Полтава, Київ, Одеса, Суми, Харків. У Дніпрі ракета з касетним боєприпасом влучила у багатоповерховий будинок. Там загинули троє людей, десятки людей поранені.

"Росія свідомо б’є по мирних людях та цивільній інфраструктурі — це цілеспрямований терор", — наголосила Свириденко.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 20 вересня відбулося 125 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 22 боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 33 рази атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка.

Уночі 20 вересня далекобійні безпілотники ЦСО «А» Служби безпеки України та Сил спецоперацій ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу «Куйбишев – Тихорецьк», залучених в експорт нафти через порт Новоросійськ.

Як повідомили джерела LB.ua в СБУ, «бавовна» палала на станціях «Зензеватка» (Зензеватка, Волгоградська обл., РФ), «Совхозная-2» (н.п. Прогрес, Самарська обл.), а також на лінійно-виробничій диспетчерській станції «Самара» (Просвєт, Самарська обл.). Унаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу і перекачування нафти.

«СБУ продовжує свою успішну роботу із запровадження дронових санкцій проти російських НПЗ та нафтоперекачувальних станцій. Саме ця інфраструктура приносить у бюджет РФ нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі», — зазначило поінформоване джерело в спецслужбі.

У вечірньому зверненні 20 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав сьогодні укази про застосування нових санкцій України.

У Підмосков’ї було знайдено застреленим генерального директора компанії Umatex Group Олександра Тюніна — єдиного російського виробника вуглеволокна та ключового постачальника матеріалів для виробництва дронів Shahed/"Герань", пише "Мілітарний".

Тіло Тюніна виявили на узбіччі неподалік одного з селищ під Москвою разом з рушницею та передсмертною запискою, повідомив російський канал Astra. За даними проєкту "Быть или", це вже 35-та загадкова смерть російських топ-чиновників і керівників компаній з 2022 року. Серед причин часто фігурують неочікувані самогубства.

Тримаймося!