Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
На Кіровоградщині затримали чоловіка, який стріляв у поліцейських

Один із поранених правоохоронців - у тяжкому стані

На Кіровоградщині затримали чоловіка, який стріляв у поліцейських
Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали мешканця Кіровоградської області 1979 року народження, який учора стріляв у поліцейських і поранив двох із них

Про це повідомляє Нацполіція. 

"Стрільця, який поранив двох поліцейських, затримано. Учора на Кіровоградщині житель Новоукраїнського району під час перевірки документів відкрив вогонь по правоохоронцях. Двоє наших колег отримали поранення. Один із них зараз у тяжкому стані. Іншому, з пораненням руки, надано медичну допомогу, його стан стабільний", - йдеться в повідомленні.

В області була введена спецоперація - зловмисника шукали оперативники, слідчі, співробітники кримінального аналізу, кінологи та патрульні.

У затриманого вилучили перероблений кустарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази.

 
