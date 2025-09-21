На Кіровоградщині затримали чоловіка, який стріляв у поліцейських

Один із поранених правоохоронців - у тяжкому стані

Правоохоронці затримали мешканця Кіровоградської області 1979 року народження, який учора стріляв у поліцейських і поранив двох із них.

Про це повідомляє Нацполіція.

"Стрільця, який поранив двох поліцейських, затримано. Учора на Кіровоградщині житель Новоукраїнського району під час перевірки документів відкрив вогонь по правоохоронцях. Двоє наших колег отримали поранення. Один із них зараз у тяжкому стані. Іншому, з пораненням руки, надано медичну допомогу, його стан стабільний", - йдеться в повідомленні.

В області була введена спецоперація - зловмисника шукали оперативники, слідчі, співробітники кримінального аналізу, кінологи та патрульні.

У затриманого вилучили перероблений кустарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази.