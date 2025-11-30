Унаслідок стрілянини на дитячому дні народження у Каліфорнії загинуло чотири людини. Серед них діти

Підозрюваний все ще перебуває на волі, і поліція вважає, що стрілянина могла бути “цілеспрямованою”.

Щонайменше чотири людини загинули внаслідок стрілянини на дитячому дні народження в Каліфорнії, повідомляє BBC.

Інцидент відбувся в ресторані в суботу ввечері в північному місті Стоктон.

Ще десять осіб отримали поранення.

Місцева поліція повідомляє, що серед жертв є як дорослі, так і діти. Стан поранених не підтверджено.

Підозрюваний все ще перебуває на волі, і поліція вважає, що стрілянина могла бути “цілеспрямованою”.

Каліфорнія має одні з найсуворіших законів про вогнепальну зброю в США, їх оскаржували.