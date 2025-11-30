Унаслідок стрілянини на дитячому дні народження у Каліфорнії загинуло чотири людини. Серед них діти

Щонайменше чотири людини загинули внаслідок стрілянини на дитячому дні народження в Каліфорнії, повідомляє BBC.
Інцидент відбувся в ресторані в суботу ввечері в північному місті Стоктон.
Ще десять осіб отримали поранення.
Місцева поліція повідомляє, що серед жертв є як дорослі, так і діти. Стан поранених не підтверджено.
Підозрюваний все ще перебуває на волі, і поліція вважає, що стрілянина могла бути “цілеспрямованою”.
Каліфорнія має одні з найсуворіших законів про вогнепальну зброю в США, їх оскаржували.
- У 2021 році федеральний суддя скасував заборону штату на штурмову зброю, таку як гвинтівка AR-15. Наступного року Верховний суд США розширив права на зброю, скасувавши закон Нью-Йорка, що обмежував права на носіння зброї. Це поставило під загрозу подібні обмеження в Каліфорнії.