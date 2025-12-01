Трамп заявив, що українці мають "складні проблеми" з корупцією

В останній момент українська перемовна делегація зазнала змін – з неї зник Андрій Єрмак, звільнений після обшуків НАБУ.

Президент США Дональд Трамп сказав, що українці мають "деякі складні дрібні проблеми". У спілкуванні з журналістами на борту літака він уточнив, що має на увазі ситуацію з корупцією, яка "не допомагає".

Однак зараз хороший шанс закінчити війну, вважає американський лідер. Він додав, що метою перемовин є припинення убивств.

"Я говорив з ними (перемовниками від США. – Ред.), у них все добре. Україна має деякі складні дрібні проблеми. Деякі складні проблеми. Але, я думаю, росіяни хотіли б побачити кінець (війни. – Ред). І я думаю, я знаю, що Україна хотіла б цього", – сказав він.

Перемовини України і США

30 листопада у Флориді відбувся другий раунд переговорів українських і американських представників про мирну угоду. Україну представляли, зокрема, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, який очолив делегацію після звільнення Андрія Єрмака, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, представники ГУР, СБУ. Американську перемовну групу очолив держсекретар Марко Рубіо, до її складу увійшли спецпредставник Стів Віткофф, зять і радник Трампа Джаред Кушнер.

Переговори стосувалися напрацювання пунктів плану для завершення війни – за аналогією з угодою між Ізраїлем та Смугою Гази, створеною за участі Сполучених Штатів. Це вже друга зустріч делегацій стосовно угоди: перша відбулася тижнем раніше і за її результатами потенційний договір скоротили з 28 до 19 пунктів.

На другій зустрічі, за даними Wall Street Journal, мали обговорювати територіальні питання та терміни проведення виборів.

"Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України", – повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів.

Після переговорів з Україною американці обговорять мирний план із Росією. Для цього Віткофф рушить до Путіна.

Перша зустріч делегацій Києва і Вашингтона відбулася в Женеві. За її результатами на сайті ОП опублікували спільну заяву США та України, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.

Член перемовної делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахована. Перша версія, напрацьована за участі Росії, містила пункти про скорочення української армії до 600 000, визнання Криму, Донецької і Луганської областей російськими та інші позиції, що суперечать українським інтересам.

Які саме зміни на перших переговорах внесли до плану – невідомо. Українська сторона казала, що деякі її ключові позиції врахували. За даними CNN, між українським і американським баченням є три відмінності.

Паралельно з роботою зі США Україна проводила консультації з лідерами Європи.

Тиск стосовно укладання угоди Вашингтон активізував у листопаді. Американські військові на чолі з генералом, міністром Сухопутних військ Доном Дрісколлом, привезли до України "мирний план". За даними американських медіа, цей план їм передали з Москви і невідомо, чи американська сторона в ньому щось змінила перед тим, як привезти українцям.

