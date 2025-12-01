Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Голова військового комітету НАТО підкреслив, що головне завдання – стримати майбутню агресію. 

FT: НАТО розглядає можливість агресивнішої боротьби з гібридною війною Росії
ілюстративне фото: корабель НАТО
Фото: EPA/UPG

НАТО обмірковує більш агресивну реакцію на кібератаки, диверсії та порушення повітряного простору з боку Росії.

Про це виданню Financial Times сказав адмірал Джузеппе Каво Драґоне.

"Ми вивчаємо все… У кіберсфері ми зазвичай реагуємо постфактум. Бути агресивнішими або діяти проактивно замість реактивно – це те, про що ми думаємо", – зазначив Драґоне, який очолює Військовий комітет НАТО.

Європа постраждала від численних інцидентів гібридної війни, частину яких  приписують Росії, інші залишаються нез’ясованими – від пошкодження кабелів у Балтійському морі до кібератак по всьому континенту.

Деякі дипломати, особливо зі Східної Європи, закликають НАТО почати відповідати "ударом на удар". Найпростіше це зробити в кіберпросторі, де багато держав мають наступальні спроможності; складніше – у випадках диверсій або вторгнень дронів.

Драґоне зазначив, що "попереджувальний удар" може вважатися оборонною дією, але додав: "Це більш віддалено від нашого звичного способу мислення та поведінки".

"Бути агресивнішими щодо агресивності нашого опонента може бути варіантом. Але питання — це правові та юрисдикційні рамки, і хто саме це здійснюватиме", – додав він. 

НАТО досягло успіху завдяки місії Baltic Sentry, у межах якої кораблі, літаки та морські дрони патрулюють Балтійське море, запобігаючи повторенню численних випадків перерізання кабелів у 2023–2024 роках кораблями, пов’язаними з тіньовим російським флотом, що обходить санкції Заходу.

"Якщо ми й надалі будемо лише реагувати, ми лише запрошуємо Росію знову і знову завдавати нам шкоди. Особливо коли гібридна війна асиметрична — їм це майже нічого не коштує, а нам дорого. Нам потрібно діяти більш винахідливо", – сказав один із балтійських дипломатів.

Драґоне визнав, що НАТО та його члени мають "набагато більше обмежень, ніж наш опонент — через етику, закон і юрисдикцію". 

"Не хочу сказати, що це програшна позиція, але вона значно складніша, ніж у нашого опонента", – зазначив він.

Голова військового комітету НАТО підкреслив, що головне завдання — стримати майбутню агресію. 

"Як досягти стримування – через відповідь чи упереджувальний удар – це те, що ми маємо глибоко проаналізувати, оскільки тиск у майбутньому може тільки зростати", – додав він.

  • Крім цього НАТО активізує підготовку до можливого протистояння з Росією в умовах скорочення американської військової присутності в Європі.
