Ворог атакував Харківщину дронами та авіабомбами

Зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури.

Ворог атакував Харківщину дронами та авіабомбами
наслідки російського удару
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували п'ять населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог застосував по області КАБи та БпЛА. Унаслідок обстрілів немає постраждалих. До медиків звернулася 60-річна жінка, яка зазнала травм внаслідок обстрілу с. Сіряки Солоницівської громади 8 вересня.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп'янському районі — чотири приватні будинки, господарчі споруди, електромережі (с. Новомиколаївка), приватний будинок (с. Хатнє); в Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки, автомобіль (с. Піски-Радьківські).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 194 людини. Залишилося 86 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстрували 3556 людей.

  • РФ атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами та запустила 579 ударних БпЛА. Сили ППО знешкодили 29 крилатих ракет, 2 балістичні і 552 безпілотники.
﻿
