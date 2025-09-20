Ворог атакував Харківщину дронами та авіабомбами

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували п'ять населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог застосував по області КАБи та БпЛА. Унаслідок обстрілів немає постраждалих. До медиків звернулася 60-річна жінка, яка зазнала травм внаслідок обстрілу с. Сіряки Солоницівської громади 8 вересня.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп'янському районі — чотири приватні будинки, господарчі споруди, електромережі (с. Новомиколаївка), приватний будинок (с. Хатнє); в Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки, автомобіль (с. Піски-Радьківські).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 194 людини. Залишилося 86 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстрували 3556 людей.