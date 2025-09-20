На Чернігівщині через російський терор загинула людина, восьмеро цивільних поранені, — ОВА

Російські окупанти здійснили обстріл Чернігівської області. Унаслідок атак загинула людина, восьмеро поранені. Серед постраждалих медпрацівники.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Через атаку безпілотником у Ніжинському районі загинула 62-річна місцева мешканка. Мої співчуття рідним. Пошкоджений житловий будинок. Сталася пожежа", — ідеться у повідомленні.

Увечері 19 вересня російські безпілотники вдарили по Чернігівському району. Поранень зазнали троє цивільних, які саме їхали автівкою — водій і дві пасажирки. На виклик виїхали працівники "екстренки" — був повторний удар.

Поранень зазнали і троє медпрацівників. Всі шестеро — у лікарні. Пошкоджені автівки. Через удар по прикордонному селу Семенівської громади поранені 2 цивільних чоловіків — 56 і 62 роки.

Тільки за минулу добу ворог обстріляв 20 населених пунктів Чернігівщини. Зафіксовано 42 удари.