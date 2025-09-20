На Чернігівщині через російський терор загинула людина, восьмеро цивільних поранені, — ОВА

«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині через російський терор загинула людина, восьмеро цивільних поранені, — ОВА

Окупанти атакували авто "швидкої", поранені працівники "екстренки".

На Чернігівщині через російський терор загинула людина, восьмеро цивільних поранені, — ОВА
Фото: В'ячеслав Чаус

Російські окупанти здійснили обстріл Чернігівської області. Унаслідок атак загинула людина, восьмеро поранені. Серед постраждалих медпрацівники.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Через атаку безпілотником у Ніжинському районі загинула 62-річна місцева мешканка. Мої співчуття рідним. Пошкоджений житловий будинок. Сталася пожежа", — ідеться у повідомленні. 

Увечері 19 вересня російські безпілотники вдарили по Чернігівському району. Поранень зазнали троє цивільних, які саме їхали автівкою — водій і дві пасажирки. На виклик виїхали працівники "екстренки" — був повторний удар. 

Поранень зазнали і троє медпрацівників. Всі шестеро — у лікарні. Пошкоджені автівки. Через удар по прикордонному селу Семенівської громади поранені 2 цивільних чоловіків — 56 і 62 роки. 

Тільки за минулу добу ворог обстріляв 20 населених пунктів Чернігівщини. Зафіксовано 42 удари.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies