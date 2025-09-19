Новим командиром 47-ї ОМБр «Магура» став 26-річний Герой України Максим Данильчук

Також Максим Данильчук відзначений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів і орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» ЗСУ став 26-річний Герой України підполковник Максим Данильчук, повідомляє Житомирський обласний ТЦК та СП.

Він уродженець села Барвинівка Звягельського району на Житомирщині, випускник Національної академії сухопутних військ.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ він пройшов шлях від командира роти до начальника штабу та командира батальйону 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

Його підрозділ тримав оборону на Донеччині та Харківщині, знищивши сотні окупантів і чимало їхньої техніки. У лютому 2023 року під керівництвом Данильчука українські воїни відбили численні атаки «вагнерівців» на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України 24 лютого 2024 року. Також він відзначений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів і орденом «За мужність» ІІІ ступеня.