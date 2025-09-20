Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Партизани "АТЕШ" розвідали позицію артилерійського розрахунку окупантів, які обстрілювали Донеччину

нформацію про розташування РСЗВ передали Силам оборони України.

Партизани "АТЕШ" розвідали позицію артилерійського розрахунку окупантів, які обстрілювали Донеччину
Фото: АТЕШ

Партизанський рух "АТЕШ" виявив розташування установки "Град" ЗС РФ, якою окупанти обстрілювали прифронтові села Донецької області. Позицію окупантів знищили українські військові.

Про це повідомили у Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Агент партизанського руху виявив розташування розрахунку російського "Граду" та передав координати Силам оборони України.

"Нещодавно наш агент із одного із підрозділів угруповання військ "Південь" ЗС РФ поділився інформацією про розташування позиції розрахунку реактивної системи залпового вогню "Град", яка обстрілювала українські населені пункти вздовж лінії фронту в Донецькій області", — ідеться у повідомленні.

Інформацію про розташування РСЗВ передали Силам оборони України, після чого військові вразили позицію.

"Кожного дня наші джерела всередині російських військ зменшують їх можливість безнаказано вбивати українців", — додають в "АТЕШ".
