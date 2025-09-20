Партизани "АТЕШ" розвідали позицію артилерійського розрахунку окупантів, які обстрілювали Донеччину

Партизанський рух "АТЕШ" виявив розташування установки "Град" ЗС РФ, якою окупанти обстрілювали прифронтові села Донецької області. Позицію окупантів знищили українські військові.

Про це повідомили у Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Агент партизанського руху виявив розташування розрахунку російського "Граду" та передав координати Силам оборони України.

"Нещодавно наш агент із одного із підрозділів угруповання військ "Південь" ЗС РФ поділився інформацією про розташування позиції розрахунку реактивної системи залпового вогню "Град", яка обстрілювала українські населені пункти вздовж лінії фронту в Донецькій області", — ідеться у повідомленні.

Інформацію про розташування РСЗВ передали Силам оборони України, після чого військові вразили позицію.

"Кожного дня наші джерела всередині російських військ зменшують їх можливість безнаказано вбивати українців", — додають в "АТЕШ".