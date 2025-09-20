Росіяни за добу вбили та поранили шістьох цивільних на Донеччині

Упродовж минулої доби російські окупанти вбили 1 людину на Донеччині, ще п'ятеро цивільних зазнали поранень.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Криворіжжі пошкоджено 8 приватних будинків. У Покровську поранено людину.

Краматорський район. У Ямполі поранено людину. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено будинок.

У Дружківці пошкоджено 2 будинки і підприємство. У Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 2 адмінбудівлі і торговий павільйон.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 622 людини, у тому числі 116 дітей.