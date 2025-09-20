У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росіяни за добу вбили та поранили шістьох цивільних на Донеччині

Ворог 16 разів обстріляв населені пункти Донеччини.

Фото: Вадим Філашкін

Упродовж минулої доби російські окупанти вбили 1 людину на Донеччині, ще п'ятеро цивільних зазнали поранень.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Криворіжжі пошкоджено 8 приватних будинків. У Покровську поранено людину.

Краматорський район. У Ямполі поранено людину. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено будинок. 

У Дружківці пошкоджено 2 будинки і підприємство. У Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 2 адмінбудівлі і торговий павільйон.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 622 людини, у тому числі 116 дітей.
