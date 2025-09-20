Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Суспільство Війна

На Сумщині екіпаж "Білих янголів" врятував з-під обстрілів родину з немовлям

31-річна вагітна жінка з немовлям залишалися у зоні ризику.

На Сумщині екіпаж "Білих янголів" врятував з-під обстрілів родину з немовлям
Екіпаж "Білий янгол"
Фото: Нацполіція

Екіпаж "Білих янголів" врятував вагітну жінку із п'ятимісячним немовлям з-під обстрілів прокордонного села Шосткинського району Сумщини. 

Про це розповіли у МВС України.

"Село Дружбівської громади Шосткинського району розташоване лише за п’ять кілометрів від кордону з росією. Ворожі обстріли знищили інфраструктуру, пошкодили житлові будинки та позбавили людей елементарних умов для життя", — кажуть у МВС.

Попри небезпеку та обстріли, у зруйнованому населеному пункті залишалася молода родина — 31-річна вагітна жінка та її п’ятимісячне немовля. 

Бійці спецпідрозділу "Білий янгол" поліції Сумщини, попри обстріли, дісталися до родини та допомогли матері разом із дитиною зібрати найнеобхідніше для виїзду.

Поліцейські вивезли людей із зони ризику. Завдяки злагодженим діям молода мама та дитина дісталися у безпечний регіон, де тепер облаштовуються на новому місці.
﻿
