Президент пояснив суть обговорення "корейського" сценарію закінчення війни: йдеться лише про відсутність мирного договору

Тому першим кроком до миру мають стати гарантії безпеки, і вони повинні або завадити Росії напасти ще раз, або гарантувати опір.

"Корейський" сценарій закінчення війни для України ніхто не розглядає, заявив президент Володимир Зеленський. Розмови про той чи інший сценарій можуть бути лише риторичними.

На зустрічі з журналістами 19 вересня президент пояснив, що в контексті корейського варіанту йшлося про закінчення війни без фінального мирного договору. Саме тому є потреба в гарантіях безпеки.

"Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. Тому кажуть – наприклад, президент Франції Макрон, – що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки. Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше. Тільки в цьому сенсі. Ніхто не розглядає модель «корейську», «фінську» або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде", – прокоментував він.

Першим кроком на шляху до миру повинні бути гарантії безпеки, підкреслив президент. Київ знає, які саме гарантії потрібні і які з них не дадуть окупантам прийти з новою агресією або ж зіткнутися з реальним опором.