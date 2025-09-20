Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Президент пояснив суть обговорення "корейського" сценарію закінчення війни: йдеться лише про відсутність мирного договору
Президент пояснив суть обговорення "корейського" сценарію закінчення війни: йдеться лише про відсутність мирного договору

Тому першим кроком до миру мають стати гарантії безпеки, і вони повинні або завадити Росії напасти ще раз, або гарантувати опір. 

Президент пояснив суть обговорення "корейського" сценарію закінчення війни: йдеться лише про відсутність мирного договору
Зустріч президента Володимира Зеленсього з пресою
Фото: ОПУ

"Корейський" сценарій закінчення війни для України ніхто не розглядає, заявив президент Володимир Зеленський. Розмови про той чи інший сценарій можуть бути лише риторичними.

На зустрічі з журналістами 19 вересня президент пояснив, що в контексті корейського варіанту йшлося про закінчення війни без фінального мирного договору. Саме тому є потреба в гарантіях безпеки. 

"Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. Тому кажуть – наприклад, президент Франції Макрон, – що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки. Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше. Тільки в цьому сенсі. Ніхто не розглядає модель «корейську», «фінську» або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде", – прокоментував він.

Першим кроком на шляху до миру повинні бути гарантії безпеки, підкреслив президент. Київ знає, які саме гарантії потрібні і які з них не дадуть окупантам прийти з новою агресією або ж зіткнутися з реальним опором. 

  • Війна в Кореї тривала в 1950-1953 роках, а закінчилася оголошенням перемир'я між командуванням сил ООН і північнокорейськими військами. Південна Корея участь в домовленості про перемир'я не брала. Сама домовленість повинна була бути тимчасовою, після чого хотіли провести повноцінну конференцію і укласти дієвий мирний договір. Але цього так і не сталось. Корея залишається розділеною.
