Дозвіл виїзду юнаків 18-22 років за кордон: президент назвав аргументи на користь рішення

Президент Володимир Зеленський вважає, що відкриття виїзду за кордон для юнаків 18-22 років мотивуватиме хлопчиків закінчувати школи в Україні. Зараз батьки вивозили їх до того, як вони набували повноліття, тож вони не закінчували українських шкіл і не вступали тут до вищих навчальних закладів.
Влада розраховує, що діти, які закінчують школи в Україні, мають більше шансів повернутися. Про це президент сказав на зустрічі з журналістами 19 вересня.
"Діти, які закінчують школу і університет в Україні, мають ще більше шансів. Діти, які закінчують школу за кордоном, мають менше шансів повернутися потім в Україну. Це статистика, яка у нас є. Ми подивились скільки абітурієнтів було, на скільки зменшилось. Це наша аналітика, Міносвіти і армії", – пояснив він.
- Про підготовку рішення, яке б дозволило чоловікам 18-22 років виїжджати з України президент повідомляв ще раніше. Чинні обмеження дозволяли виїзд лише тих, хто не досягнув 18-річного віку, якщо не йдеться про спеціальні дозволи.
- Мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років. Однак ті, хто не досягнув цього віку, можуть добровільно підписати контракти.
- Більше на тему – в матеріалі "Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань".