Набрав чинності новий закон про професійну освіту, орієнтований на потреби ринку

Сьогодні, 18 вересня, Міністерство освіти і науки повідомило, що в Україні починається новий етап розвитку професійної освіти. Набув чинності Закон України «Про професійну освіту», який відкриває шлях до сучасної, гнучкої та орієнтованої на потреби ринку праці системи.

Зміни відбуватимуться поступово. Такий підхід гарантуватиме плавний і виважений перехід, забезпечить час для підготовки закладів освіти, органів управління, педагогів і підзаконної бази, а також дасть змогу врахувати міжнародні стандарти та практичні аспекти впровадження реформи.

Коли запрацюють ключові зміни:

Через рік набувають чинності:

норми що стосуються призначення керівника державного, комунального закладу професійної освіти за результатами конкурсу;

норми щодо повноважень наглядових рад закладів професійної освіти;

положення, що стосуються нового підходу до ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної освіти.

З 1 січня 2027 року:

нові механізми, що стосуються розподілу обсягу видатків з місцевих бюджетів між закладами освіти на основі формули, яка враховує значну кількість параметрів

З 1 вересня 2027 року:

положення статті 11 цього Закону щодо обов’язкового оцінювання результатів навчання у кваліфікаційному центрі застосовуються до осіб, які розпочали здобуття професійної освіти або професійну підготовку за кошти державного чи місцевого бюджету.

Реформа професійної освіти торкається одночасно кількох системних аспектів:

фінансування закладів освіти;

зміни у структурі та типах закладів;

нові підходи до управління (КНТ, фінансова автономія, KPI);

впровадження партнерства з роботодавцями;

зовнішнє оцінювання.

Закон передбачає поетапне набуття чинності, щоб заклади, органи управління та роботодавці мали час на підготовку та адаптацію. Адже неможливо одразу забезпечити готовність усіх учасників системи до одночасного застосування всіх норм.

Протягом року триватиме робота щодо оновлення підзаконних актів та узгодження їх з новим Законом. У тісній співпраці з громадськістю, роботодавцями, закладами освіти МОН розроблятиме проєкти актів для реалізації реформи у сфері професійної освіти.