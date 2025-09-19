У Києві виявили нерозірваний російський дрон

У Києві вранці п'ятниці виявили нерозірваний російський дрон. Про це близько 8:35 повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

На місці працюють фахівці. Інші деталі невідомі.

"В Шевченківському районі виявлено нерозірваний ворожий дрон", – сказав Ткаченко.

Шевченківський район постраждав унаслідок нічної атаки. Там було пошкоджено тролейбусну мережу, оскільки уламки впали на проїзну частину.

КП "Київпастранс" попередило про можливі збої в оплаті картками і валідацією квитків для проїзду на фунікулері та в швидкісному трамваї. Російська атака пошкодила мережу зв'язку.



