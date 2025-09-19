Уночі Росія знову атакувала дронами. Є влучання 15 БпЛА в 6 локаціях

У ніч на 19 вересня армія Росії атакувала Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Понад 50 дронів були саме "шахедами".

Станом на 9 ранку атака триває. Нова група дронів рухається з півночі, повідомили Повітряні сили.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях", – розповіли військові.

Фото: Повітряні сили в Telegram Результати відбиття

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.