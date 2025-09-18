Сьогодні відбулися заходи з репатріації тіл полеглих захисників України

Загиблі бійці боронили країну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках.

Сьогодні, 18 вересня, відбулися заходи з репатріації тіл полеглих захисників України.

Як зазначає СБУ, загиблі бійці боронили країну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та забезпечать ідентифікацію репатрійованих тіл.

Зі свого боку Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.