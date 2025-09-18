Шмигаль заявив, що Україна незабаром забезпечуватиме 1000 дронів-перехоплювачів на добу

Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Шмигаль заявив, що Україна незабаром забезпечуватиме 1000 дронів-перехоплювачів на добу

Два місяці тому таку мету поставив президент України.

Шмигаль заявив, що Україна незабаром забезпечуватиме 1000 дронів-перехоплювачів на добу
Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що мета України щодо забезпечення можливості застосовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу уже найближчим часом буде реалізована, передає Інтерфакс-Україна.

“Ми поставили собі ціль 1000 дронів. Це не просто ціль, це необхідність, аби ефективно збивати всі російські дрони. Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч – це той рівень, який РФ уже продемонструвала на практиці. Відповідно, нам треба мати не менше 1000 дронів-перехоплювачів. Цей рівень буде досягнутий. Я не можу говорити, який на сьогодні рівень, але уже найближчим часом цей рівень буде реалізований", – сказав Шмигаль на пресконференції з польським колегою у Києві.

Він наголосив, що мета – перехоплювати всі російські дрони на території України. При цьому міністр зазначив, що для України – “не питання випускати 1000 дронів”.

“Ми можемо досягнути цього рівня дуже швидко. Прямо вже. Питання в кількості наземних комплексів управління, в кількості радарів, кількості відповідних елементів, які зокрема використовують штучний інтелект для наведення”, – наголосив Шмигаль.

Як пояснив очільник відомства, є ціла екосистема перехоплення дронів, і вона складається не лише з дронів-перехоплювачів. 

“Це лише вершина айсберга великої координованої системи, яка має працювати, яка включає РЕБ-системи, радари і тд. Великий комплекс, і його імплементація забирає трохи часу. Але ми впевнено, згідно з графіком рухаємося до мети, яка поставлена”, – запевнив він.

Нагадаємо, у липні цього року президент Володимир Зеленський заявив, що поставив завдання виробникам БпЛА забезпечити для України здатність застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу.

Зазначимо, що Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем. Ця група стане платформою для координації й розробки спільних ініціатив.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies