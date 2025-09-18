Школярка з Тернополя купила Starlink для своєї вчительки, яка воює в ЗСУ

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСуспільствоПодії

Школярка з Тернополя купила Starlink для своєї вчительки, яка воює в ЗСУ

Семикласниця під час літніх канікул випікала кекси, виготовляла браслети з бісеру і продавала їх, аби зібрати кошти.

Школярка з Тернополя купила Starlink для своєї вчительки, яка воює в ЗСУ
вчителька з учнями пд час отримання Starlink
Фото: фейсбук-сторінка Тернопільського класичного ліцею

Семикласниця Тернопільського класичного ліцею Ярослава Гаврищук придбала термінал Starlink для своєї вчительки Анни Чорної, яка з перших днів війни служить у лавах Збройних сил України.

Про це повідомили на facebook-сторінці ліцею. 

Там зазначили, що дівчинка також передала 7 500 гривень на підключення обладнання. Школярка під час літніх канікул випікала кекси, виготовляла браслети з бісеру і продавала їх, аби зібрати кошти.

Днями учениця особисто зустрілася у ліцеї з військовою, яка приїхала у відпустку. Крім того, школярі та їхні батьки передали для бійців малюнки, солодощі, засоби гігієни та інші речі.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies