Школярка з Тернополя купила Starlink для своєї вчительки, яка воює в ЗСУ

Семикласниця під час літніх канікул випікала кекси, виготовляла браслети з бісеру і продавала їх, аби зібрати кошти.

Семикласниця Тернопільського класичного ліцею Ярослава Гаврищук придбала термінал Starlink для своєї вчительки Анни Чорної, яка з перших днів війни служить у лавах Збройних сил України.

Про це повідомили на facebook-сторінці ліцею.

Там зазначили, що дівчинка також передала 7 500 гривень на підключення обладнання. Школярка під час літніх канікул випікала кекси, виготовляла браслети з бісеру і продавала їх, аби зібрати кошти.

Днями учениця особисто зустрілася у ліцеї з військовою, яка приїхала у відпустку. Крім того, школярі та їхні батьки передали для бійців малюнки, солодощі, засоби гігієни та інші речі.