Сили оборони: ворог продовжує штурмувати позиції ЗСУ в районі Антонівських мостів на Херсонщині

Російські війська продовжують штурмувати позиції Сил оборони у районах Антонівських залізничного та автомобільного мостів поблизу Херсона.

Про це розповідає речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Суспільне".

"Російські військові продовжують спроби висадитися на островах у районі Дніпра — від Нестриги та Забича до Великого Потьомкіна і Білогрудова. Останнім часом вони активніше використовують дрони типу "Shahed". Минулої доби ми зафіксували 87 таких дронів. Більшість із них Сили оборони півдня успішно збили або змусили приземлитися", — каже речник.

Військовий наголошує, що всі спроби росіян висадитися на островах біля Херсона закінчуються провалом. Полонені окупанти розповідають, що головне завдання ЗС РФ — дійти до певної точки, підняти руки й помахати на камеру дрона.

"Це мало виглядати так, ніби вони захопили позицію. Насправді ж — це лише спроба видати бажане за дійсне. За все літо їхній максимум — це зруйновані кілька наших позицій. Але захопити чи утримати їх вони не змогли", — додав він.