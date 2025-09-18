Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Зеленський підписав закон про військового омбудсмана

Військовий омбудсман реагуватиме на скарги військовослужбовців про порушення їхніх прав, зокрема – командуванням.

Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні, 18 вересня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмана. 

Про це свідчать дані у картці законопроєкту № 13266 на сайті Верховної Ради.

Військовий омбудсман, відповідно до закону, є посадовцем, через якого президент здійснює демократичний цивільний контроль за сектором безпеки і оборони з питань дотримання органами військового управління і військовим командуванням прав військових. Омбудсмен призначатиметься на термін у п'ять років президентом. Одна і та сама людина не зможе претендувати на посаду більш ніж два строки поспіль. 

На цій посаді повинна бути людина від 30 років з вищою освітою не нижче ступеня магістра, яка вільно володіє державною мовою і має "високі моральні якості та бездоганну репутацію". При цьому омбудсменом не може бути людина зі статусом військовослужбовця.

Військовий омбудсман реагуватиме на скарги військовослужбовців про порушення їхніх прав, зокрема – командуванням. Він здійснюватиме контроль за сектором безпеки та оборони в частині дотримання прав військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних під час проходження зборів.

Однією з ключових функцій стане виявлення порушень, причин та умов, що до них призводять, а також розробка пропозицій для їх мінімізації та усунення.

Розглядатиме скарги та проводитиме перевірки щодо ймовірного порушення прав. Він має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Омбудсман зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
