Сьогодні, 18 вересня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмана.

Про це свідчать дані у картці законопроєкту № 13266 на сайті Верховної Ради.

Військовий омбудсман, відповідно до закону, є посадовцем, через якого президент здійснює демократичний цивільний контроль за сектором безпеки і оборони з питань дотримання органами військового управління і військовим командуванням прав військових. Омбудсмен призначатиметься на термін у п'ять років президентом. Одна і та сама людина не зможе претендувати на посаду більш ніж два строки поспіль.

На цій посаді повинна бути людина від 30 років з вищою освітою не нижче ступеня магістра, яка вільно володіє державною мовою і має "високі моральні якості та бездоганну репутацію". При цьому омбудсменом не може бути людина зі статусом військовослужбовця.

Військовий омбудсман реагуватиме на скарги військовослужбовців про порушення їхніх прав, зокрема – командуванням. Він здійснюватиме контроль за сектором безпеки та оборони в частині дотримання прав військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних під час проходження зборів.

Однією з ключових функцій стане виявлення порушень, причин та умов, що до них призводять, а також розробка пропозицій для їх мінімізації та усунення.

Розглядатиме скарги та проводитиме перевірки щодо ймовірного порушення прав. Він має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Омбудсман зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.