Рада підтримала за основу посилення правових інструментів військового омбудсмена

Сьогодні, 22 жовтня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 13267, який посилює правові інструменти Військового омбудсмена для захисту прав захисників і захисниць України, передає пресслужба парламенту.

Зокрема, передбачено:

адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог Військового омбудсмена;

право складати протоколи про адмінправопорушення, які розглядатимуть суди;

кримінальна відповідальність за втручання (незаконний вплив) у діяльність Військового омбудсмана з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або домогтися прийняття незаконних рішень.

Очікується, що реалізація положень акта створить дієвий механізм захисту прав військовослужбовців, підвищить довіру до державних інституцій та сприятиме якісним змінам у державних процесах в інтересах людини.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсменом.