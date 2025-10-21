Головне за вівторок, 21 жовтня: удар по Новгород-Сіверському, понад 150 боєзіткнень, мирний план Європи і України

Удень 21 жовтня армія Росії завдала масованого удару по Новгород-Сіверському Чернігівської області.
За оновленими даними, поранені семеро людей. Убиті – четверо, розповів голова ОВА Вячеслав Чаус.
По місту вдарили близько двох десятків "шахедів", повідомив голова РВА Олександр Селіверстов.
Усі загиблі – цивільні, в місті багато руйнувань. Серед поранених – дівчинка 10 років. "Один поранений у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості", – сказав Чаус.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 жовтня відбулося 151 бойове зіткнення.
Третина боєзіткнень - на Покровському напрямку. Ще 24 боєзіткнення відбулось на Костянтинівському напрямку.
21 жовтня російські окупанти прицільно вдарили дроном по перехрестю в Сумах.
Наразі відомо про дев’ятьох потерпілих.
Верховна Рада України на пленарному засіданні 21 жовтня ухвалила в цілому зміни до Державного бюджету на 2025 рік. Законопроєкт №14103 передбачає суттєве збільшення фінансування сектору національної безпеки й оборони — на 324,7 млрд гривень.
"За" проголосували 297 нардепів.
Як повідомляла раніше голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа («Слуга народу») ухвалення цього законопроєкту є критично важливим, адже вже 1–2 листопада кошти на виплати грошового забезпечення мають бути перераховані у війська.
«Затримок за весь час повномасштабного вторгнення не було», — наголосила Підласа.
Верховна Рада призначила Тетяну Бережну віцепрем'єр-міністеркою із гуманітарної політики – міністеркою культури. "Стратегічні комунікації" з назви міністерства прибрали.
Кандидатку представляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка зазначила, що в воєнний час культура не може бути другорядним питанням, бо це частина національної стійкості і голосу України в світі, тому потрібна людина, яка вміє перетворювати візії в практичний результат.
За словами самої Бережної, культура є питанням нацбезпеки і сенсом того, за що Україна воює.
Наприкінці вересня - на початку жовтня 2025 року фахівці ЧАЕС та ДСНС провели невідкладні ремонтні роботи на пошкодженому під час російської атаки у лютому новому безпечному конфайнменті (НБК).
Про це LB.ua повідомив начальник відділу міжнародного співробітництва та інформації ДСП ЧАЕС Віталій Медвідь.
“Власним коштом тимчасово закрито захисним екраном (площею понад 100 кв.м.) отвір у зовнішній обшивці Арки, який утворився через удар безпілотника. Це допомогло зменшити проникнення дощів і снігу всередину споруди”, - розповів він.
Європейські країни разом з Україною працюють над мирною пропозицією з 12 пунктів, яка передбачає завершення бойових дій уздовж поточних ліній фронту, пише Bloomberg.
Виконання плану має координувати “рада миру” під головуванням президента США Дональда Трампа.
Після того як Росія погодиться з Україною на припинення вогню, сторони мають зупинити будь-які територіальні просування. Далі план передбачає повернення всіх депортованих українських дітей, обмін полоненими, а також надання Україні гарантій безпеки, коштів на відновлення та швидкого вступу до ЄС.
Санкції проти Росії поступово зніматимуть, але близько $300 млрд заморожених резервів російського центробанку повернуть лише після того, як Москва погодиться взяти участь у післявоєнній відбудові України. Якщо ж Росія знову нападе, обмеження автоматично поновлять.
До слова, запланована зустріч президента США Дональда Трампа і Путіна тимчасово відкладена через відмову Москви від негайного припинення вогню, пише Reuters.
