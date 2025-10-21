Головне за вівторок, 21 жовтня: удар по Новгород-Сіверському, понад 150 боєзіткнень, мирний план Європи і України

Бойові дії на Донеччині, 151 бойове зіткнення, ворожі обстріли, зміни до Держбюджету-2025, ремонтні роботи на ЧАЕС. Яким запам’ятається 1336-й день повномасштабної війни.

Наслідки атаки російського дрона на Суми 21 жовтня 2025 року

Удень 21 жовтня армія Росії завдала масованого удару по Новгород-Сіверському Чернігівської області.

За оновленими даними, поранені семеро людей. Убиті – четверо, розповів голова ОВА Вячеслав Чаус.

По місту вдарили близько двох десятків "шахедів", повідомив голова РВА Олександр Селіверстов.

Усі загиблі – цивільні, в місті багато руйнувань. Серед поранених – дівчинка 10 років. "Один поранений у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості", – сказав Чаус.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 жовтня відбулося 151 бойове зіткнення.

Третина боєзіткнень - на Покровському напрямку. Ще 24 боєзіткнення відбулось на Костянтинівському напрямку.

21 жовтня російські окупанти прицільно вдарили дроном по перехрестю в Сумах.

Наразі відомо про дев’ятьох потерпілих.

Верховна Рада України на пленарному засіданні 21 жовтня ухвалила в цілому зміни до Державного бюджету на 2025 рік. Законопроєкт №14103 передбачає суттєве збільшення фінансування сектору національної безпеки й оборони — на 324,7 млрд гривень.

"За" проголосували 297 нардепів.

Як повідомляла раніше голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа («Слуга народу») ухвалення цього законопроєкту є критично важливим, адже вже 1–2 листопада кошти на виплати грошового забезпечення мають бути перераховані у війська.

«Затримок за весь час повномасштабного вторгнення не було», — наголосила Підласа.

Верховна Рада призначила Тетяну Бережну віцепрем'єр-міністеркою із гуманітарної політики – міністеркою культури. "Стратегічні комунікації" з назви міністерства прибрали.

Кандидатку представляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка зазначила, що в воєнний час культура не може бути другорядним питанням, бо це частина національної стійкості і голосу України в світі, тому потрібна людина, яка вміє перетворювати візії в практичний результат.

За словами самої Бережної, культура є питанням нацбезпеки і сенсом того, за що Україна воює.

Наприкінці вересня - на початку жовтня 2025 року фахівці ЧАЕС та ДСНС провели невідкладні ремонтні роботи на пошкодженому під час російської атаки у лютому новому безпечному конфайнменті (НБК).

Про це LB.ua повідомив начальник відділу міжнародного співробітництва та інформації ДСП ЧАЕС Віталій Медвідь.

“Власним коштом тимчасово закрито захисним екраном (площею понад 100 кв.м.) отвір у зовнішній обшивці Арки, який утворився через удар безпілотника. Це допомогло зменшити проникнення дощів і снігу всередину споруди”, - розповів він.

Європейські країни разом з Україною працюють над мирною пропозицією з 12 пунктів, яка передбачає завершення бойових дій уздовж поточних ліній фронту, пише Bloomberg.

Виконання плану має координувати “рада миру” під головуванням президента США Дональда Трампа.

Після того як Росія погодиться з Україною на припинення вогню, сторони мають зупинити будь-які територіальні просування. Далі план передбачає повернення всіх депортованих українських дітей, обмін полоненими, а також надання Україні гарантій безпеки, коштів на відновлення та швидкого вступу до ЄС.

Санкції проти Росії поступово зніматимуть, але близько $300 млрд заморожених резервів російського центробанку повернуть лише після того, як Москва погодиться взяти участь у післявоєнній відбудові України. Якщо ж Росія знову нападе, обмеження автоматично поновлять.

До слова, запланована зустріч президента США Дональда Трампа і Путіна тимчасово відкладена через відмову Москви від негайного припинення вогню, пише Reuters.

