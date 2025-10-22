​15 років тюрми отримав російський агент, який вчиняв диверсії на Укрзалізниці

Також зловмисник готував теракт у ТЦК на Київщині.

Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна російського агента, який діяв на замовлення сил спеціальних операцій Росії і проводив диверсії на об’єктах «Укрзалізниці».

Про це повідомила Служба безпеки України.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисника у травні цього року, коли він готував саморобний вибуховий пристрій для підриву будівлі територіального центру комплектування на Київщині.

За даними слідства, агентом виявився 25-річний безробітний із Бучанського району, завербований російськими спецслужбами. Спочатку він виконував «тестові» завдання — зокрема, підпал релейної шафи на залізничній лінії у столичному регіоні.

Після цього російський куратор надіслав йому інструкцію з виготовлення вибухівки для організації теракту біля ТЦК. Під час затримання у чоловіка знайшли компоненти для бомби та смартфон із доказами його контактів із окупантами.

Суд визнав його винним у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.