З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСуспільствоВійна

​15 років тюрми отримав російський агент, який вчиняв диверсії на Укрзалізниці

Також зловмисник готував теракт у ТЦК на Київщині.

​15 років тюрми отримав російський агент, який вчиняв диверсії на Укрзалізниці
Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця

Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна російського агента, який діяв на замовлення сил спеціальних операцій Росії і проводив диверсії на об’єктах «Укрзалізниці». 

Про це повідомила Служба безпеки України.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисника у травні цього року, коли він готував саморобний вибуховий пристрій для підриву будівлі територіального центру комплектування на Київщині.

За даними слідства, агентом виявився 25-річний безробітний із Бучанського району, завербований російськими спецслужбами. Спочатку він виконував «тестові» завдання — зокрема, підпал релейної шафи на залізничній лінії у столичному регіоні.

Після цього російський куратор надіслав йому інструкцію з виготовлення вибухівки для організації теракту біля ТЦК. Під час затримання у чоловіка знайшли компоненти для бомби та смартфон із доказами його контактів із окупантами.

Суд визнав його винним у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies