Росіяни за добу поранили двох жителів Донеччини

Загалом за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 196 людей, у тому числі 41 дитину.

Росіяни за минулу добу поранили двох жителів Донеччини.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 22 жовтня росіяни поранили 2 жителів Донеччини”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 23 жовтня.

Краматорський район. У Лимані зруйновано 3 будинки. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку, у Райгородку — 4 приватні будинки і адмінбудівлю. У Краматорську поранено людину. У Курициному Новодонецької громади пошкоджено 3 склади і 3 промислові об'єкти. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і лінію електропередач. У Костянтинівці поранено людину.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.