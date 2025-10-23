З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за добу поранили двох жителів Донеччини

Загалом за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 196 людей, у тому числі 41 дитину.

Росіяни за добу поранили двох жителів Донеччини
Фото: телеграм / Zelenskiy

Росіяни за минулу добу поранили двох жителів Донеччини.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 22 жовтня росіяни поранили 2 жителів Донеччини”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 23 жовтня.

Краматорський район. У Лимані зруйновано 3 будинки. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку, у Райгородку — 4 приватні будинки і адмінбудівлю. У Краматорську поранено людину. У Курициному Новодонецької громади пошкоджено 3 склади і 3 промислові об'єкти. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і лінію електропередач. У Костянтинівці поранено людину.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies