Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали 20-річного вінничанина, який мав підпалити будівлю Інституту національної памʼяті у Києві на замовлення РФ.

Про це повідомили у СБУ.

"За результатами дій на випередження у центрі Києва затримано агента фсб, який за завданням ворога намагався підпалити будівлю Інституту національної пам’яті", – розповіли у Службі безпеки.

Для вчинення злочину чоловік придбав 5-літрову пляшку з бензином, з якою планував непомітно потрапити на територію держустанови у темну пору доби. Потім за інструкцією російської спецслужби він мав вилити пальне на вікно будівлі, підпалити його і зафіксувати загоряння на камеру телефона.

Фото: СБУ Переписка агента РФ із куратором

Окупанти планували використати це відео для проведення спеціальних інформаційних операцій про нібито наявність прокремлівського підпілля у Києві.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та зірвали їх. Агента затримали у хостелі поблизу Інституту, де він оселився, щоб провести дорозвідку біля урядової установи та обрати зручний момент для підпалу.

Як встановило розслідування, виконавцем замовлення фсб виявився 20-річний житель Вінниці, який потрапив у поле зору окупантів під час пошуку "легких заробітків" у телеграм-каналах.

Після вербування він спочатку виконав "контрольне" завдання: за допомогою запалювальної суміші знищив у рідному місті мультівен Сил оборони. Згодом фсб відрядила агента до Києва, де його і затримала СБУ.Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на РФ.

Фото: СБУ Переписка агента із куратором

Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.