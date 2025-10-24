Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСуспільствоПодії

Затримали 20-річного вінничанина, який мав підпалити будівлю Інституту нацпамʼяті у Києві на замовлення РФ

Чоловіка затримали у хостелі поблизу Інституту.

Затримали 20-річного вінничанина, який мав підпалити будівлю Інституту нацпамʼяті у Києві на замовлення РФ
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали 20-річного вінничанина, який мав підпалити будівлю Інституту національної памʼяті у Києві на замовлення РФ.

Про це повідомили у СБУ. 

"За результатами дій на випередження у центрі Києва затримано агента фсб, який за завданням ворога намагався підпалити будівлю Інституту національної пам’яті", – розповіли у Службі безпеки. 

Для вчинення злочину чоловік придбав 5-літрову пляшку з бензином, з якою планував непомітно потрапити на територію держустанови у темну пору доби. Потім за інструкцією російської спецслужби він мав вилити пальне на вікно будівлі, підпалити його і зафіксувати загоряння на камеру телефона. 

Переписка агента РФ із куратором
Фото: СБУ
Переписка агента РФ із куратором

Окупанти планували використати це відео для проведення спеціальних інформаційних операцій про нібито наявність прокремлівського підпілля у Києві.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та зірвали їх. Агента затримали у хостелі поблизу Інституту, де він оселився, щоб провести дорозвідку біля урядової установи та обрати зручний момент для підпалу.

Як встановило розслідування, виконавцем замовлення фсб виявився 20-річний житель Вінниці, який потрапив у поле зору окупантів під час пошуку "легких заробітків" у телеграм-каналах.

Після вербування він спочатку виконав "контрольне" завдання: за допомогою запалювальної суміші знищив у рідному місті мультівен Сил оборони. Згодом фсб відрядила агента до Києва, де його і затримала СБУ.Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на РФ.

Переписка агента із куратором
Фото: СБУ
Переписка агента із куратором

Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies