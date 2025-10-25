Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: Рязанський НПЗ зупинив роботу установки первинної перегонки сирої нафти

Це сталось після атаки українського дрона 23 жовтня.

Reuters: Рязанський НПЗ зупинив роботу установки первинної перегонки сирої нафти
Ілюстративне фото: рязанський НПЗ
Фото: росзмі

Рязанський НПЗ, четвертий за величиною в Росії, зупинив роботу установки первинної перегонки сирої нафти. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у галузі.

Джерела повідомили, що переробний блок CDU-4 був терміново зупинений у четвер після того, як він загорівся внаслідок атаки дрона.

Потужність блоку становить 4 млн метричних тонн на рік, або 80 тис. барелів на день. Це становить близько чверті від загальної потужності заводу.

За даними джерел, завод все ще переробляє нафту, але в зменшеному обсязі.

Одне з джерел також повідомило, що деякі суміжні агрегати були зупинені, включаючи риформінг, вакуумну гідроочисну установку газойлю та каталітичний крекінг.

У 2024 році нафтопереробний завод переробив 13,1 млн тонн сирої нафти. Він виробив 2,3 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива та 4,2 млн тонн мазуту.

  • Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу “Рязанський”.

  • Рязанський НПЗ уже не вперше зустрічається з українськими засобами ураження. Сили оборони атакують енергетичні об'єкти ворога у відповідь на його удари, а також заради зниження спроможностей армії окупантів і можливостей фінансування продовження війни. 
