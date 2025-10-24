Укрзалізниця повідомила про ускладненення у русі в декількох регіонах через обстріли

Укрзалізниця повідомила про ускладненення у русі потягів в декількох регіонах через масовані обстріли.

"У зв'язку з масованими обстрілами маємо ускладнений рух одразу в кількох регіонах, задіюємо комбіноване транспортування, резервну тягу та подекуди об'їзні маршрути", – йдеться у повідомленні в телеграмі перевізника.

На Кіровоградщині в результаті обстрілу вночі була пошкоджена залізнична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовані, постраждалих немає, габарит відновили по обох коліях. Втім, затримки на знеструмленій ділянці будуть для 4 поїздів через рух під резервними тепловозами:

51/52 Одеса – Запоріжжя

127/128 Львів – Запоріжжя

7/8 Харків – Одеса

53/54 Дніпро – Одеса

Середній час затримки – більше 2 годин.

На Харківщині через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика.

Уночі автобусним сполученням за допомоги місцевої влади на Харківщині доправили пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ – Одеса – Краматорськ.

Змінив маршрут руху поїзд №103/104 Краматорськ – Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, 2 котів та песика.

Надалі сьогодні, 24 жовтня, об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди:

№102 Херсон – Краматорськ

№104 Львів – Краматорськ

№712 Київ – Краматорськ

На Сумщині застосовується комбінована логістика потяг + автобус.

Зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська – Київ доправляємо автобусами до Конотопа, де організовано посадку до поїзда №779 Суми – Київ.