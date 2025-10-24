«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця повідомила про ускладненення у русі в декількох регіонах через обстріли

Перевізник задіює комбіноване транспортування, резервну тягу та подекуди об'їзні маршрути.

Укрзалізниця повідомила про ускладненення у русі в декількох регіонах через обстріли
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця повідомила про ускладненення у русі потягів в декількох регіонах через масовані обстріли. 

"У зв'язку з масованими обстрілами маємо ускладнений рух одразу в кількох регіонах, задіюємо комбіноване транспортування, резервну тягу та подекуди об'їзні маршрути", – йдеться у повідомленні в телеграмі перевізника. 

На Кіровоградщині в результаті обстрілу вночі була пошкоджена залізнична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовані, постраждалих немає, габарит відновили по обох коліях. Втім, затримки на знеструмленій ділянці будуть для 4 поїздів через рух під резервними тепловозами:

  • 51/52 Одеса – Запоріжжя  
  • 127/128 Львів – Запоріжжя 
  • 7/8 Харків – Одеса 
  • 53/54 Дніпро – Одеса

Середній час затримки – більше 2 годин.  

На Харківщині через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика. 

Уночі автобусним сполученням за допомоги місцевої влади на Харківщині доправили пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ – Одеса – Краматорськ. 

Змінив маршрут руху поїзд №103/104 Краматорськ – Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, 2 котів та песика. 

Надалі сьогодні, 24 жовтня, об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди:

  • №102 Херсон – Краматорськ 
  • №104 Львів – Краматорськ 
  • №712 Київ – Краматорськ 

На Сумщині застосовується комбінована логістика потяг + автобус. 

Зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська – Київ доправляємо автобусами до Конотопа, де організовано посадку до поїзда №779 Суми – Київ.
