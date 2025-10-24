​Абсолютна більшість українців негативно ставиться до росіян і Росії, - опитування

При цьому погіршення ставлення сталося після агресивних дій самої Росії, а не передувало цьому.

Абсолютна більшість українців негативно ставляться до Росії та росіян.



Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Наразі 91% українців погано ставляться до Росії, а 4% - ставляться добре. У 2024 році показники були, відповідно, 93% і 3%. Різниця порівняно з поточними показниками – у межах статистичної похибки, тобто за рік змін не було.

"Важливо підкреслити, що погіршення ставлення до Росії йшло після агресивних дій самої Росії, а не передувало цьому. Російська влада та пропаганда стверджують, що їх агресивні дії є відповіддю на зростання антиросійських настроїв (хоча навіть це в будь-якому випадку не може виправдовувати воєнні дії). Проте наші дані показують, що українці зберігали добре ставлення до Росії, і тільки Росія своїми жорстокими кроками змусила українців переглянути своє ставлення", - зазначили в КМІС.

Також абсолютна більшість населення у всіх регіонах – від 92% на Заході до 80% на Сході – погано ставляться до Росії. Частка тих, хто ставиться добре, варіює від лише 3-4% на Заході, у Центрі і на Півдні до 9% на Сході. Порівняно з 2024 роком на рівні тенденції можна бачити деяке покращення до Росії на Сході (з 3% до 9%). Проте, вибірка респондентів на Сході невелика і ця різниця – у межах похибки.

Українцям ставили запитання "А як Ви загалом зараз ставитеся до росіян – мешканців Росії?". Наразі лише 8% українців добре ставляться до росіян-мешканців Росії, а 85%, навпаки, ставляться до них погано. Майже ідентичні показники були в 2024 році, то ситуація із ставленням до росіян-мешканців Росії за останній рік не змінилася.

Опитування проводили 2 – 14 вересня 2025 року за власною ініціативою КМІС. Соціологи опитали телефоном 1023 респондентів віком від 18 років, які живуть на підконтрольній Україні території. За звичайних обставин похибка не перевищувала б 4,1%, але за умов війни може додаватись певне систематичне відхилення.

Нагадаємо, в 2018 році результати опитування росіян показали, що ті вважають Україну своїм головним ворогом після США.