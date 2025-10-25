Сирський провів розмову із начальником Генштабу Чехії генералом Карелом Ржегкою

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних Сил Чеської Республіки генералом Карелом Ржегкою.

Про це Головнокомандувач розповів у Фейсбук.

Генерал Сирський подякував Чеській Республіці за політичну, фінансову та військову допомогу Україні, зокрема за внески в діяльність п’яти коаліцій з розвитку спроможностей сил оборони України.

"Окремо висловив вдячність за новий пакет чеської військової допомоги Україні, оголошений під час засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн", – ідеться у повідомленні.

Обговорили потреби Збройних Сил та спільні плани двостороннього військового співробітництва задля безпеки обох держав та європейського регіону.

"Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити ворога та відстояти справедливість", – наголосив Сирський.