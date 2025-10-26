Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Спротив: росіяни планують будівництво нових в'язниць на ТОТ Херсонщини для посилення репресій

РФ створює нову ланку репресивного апарату на ТОТ, спрямовану на придушення спротиву.

Спротив: росіяни планують будівництво нових в'язниць на ТОТ Херсонщини для посилення репресій
Фото: ЦНС

Так званий “губернатор” окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо провів зустріч із директором Федеральної служби виконання покарань рф Аркадієм Гостєвим, де обговорили "відновлення та будівництво нових виправних закладів" на території області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією джерел у Генічеську, окупаційна адміністрація вже визначила кілька потенційних локацій для створення нових пенітенціарних установ. Йдеться переважно про райони, де раніше розташовувалися слідчі ізолятори або великі промислові об’єкти. Плани включають реконструкцію старих будівель і зведення нових колоній закритого типу.

Втім, за даними місцевих джерел, справжня мета проєкту — не покращення “правопорядку”, а розбудова системи утримання українських громадян, підозрюваних у “нелояльності”, а також військовослужбовців рф. 

У середовищі окупаційної адміністрації вже обговорюється необхідність “розвантаження” тимчасових ізоляторів, переповнених після масових затримань цивільних мешканців.

Проєкт курує спеціальний підрозділ ФСВП рф у співпраці з ФСБ, який отримав завдання підготувати матеріально-технічну базу до весни 2026 року. За оцінками аналітиків, ці дії є частиною масштабнішої стратегії посилення репресій проти українського населення на окупованих територіях.

Фактично під приводом “забезпечення правопорядку” Росія створює нову ланку репресивного апарату, спрямовану на придушення будь-яких проявів спротиву.
