РФ атакувала Краматорську громаду на Донеччині

Уранці 26 жовтня росіяни завдали удару по Краматорській громаді на Донеччині, пошкоджені приватні будинки.
Про це повідомляє Краматорська міська рада.
"Зранку 26 жовтня Краматорська громада під обстрілом. 08:10 — удар по приватному сектору. Пошкоджено житловий будинок; 08:25 — повторний удар по приватному сектору. Влучання біля житлового будинку, 08:35 — удар по промислові зоні", — йдеться у повідомленні.
Наразі встановлюються остаточні наслідки російського терору.
- Минулої доби російські війська 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під ударами опинилися Краматорський і Бахмутський райони.