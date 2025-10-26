Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
РФ атакувала Краматорську громаду на Донеччині

Наслідки ударів встановлюють.

Фото: Краматорська міськрада

Уранці 26 жовтня росіяни завдали удару по Краматорській громаді на Донеччині, пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

"Зранку 26 жовтня Краматорська громада під обстрілом. 08:10 — удар по приватному сектору. Пошкоджено житловий будинок; 08:25 — повторний удар по приватному сектору. Влучання біля житлового будинку, 08:35 — удар по промислові зоні", — йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються остаточні наслідки російського терору.
Теми: , ,
﻿
