У Покровську тривають міські бої. Росія хоче відрізати логістику та зламати захист

Захисники продовжують важку боротьбу проти ворога, що просочився в місто.

У місті Покровськ тривають бої з ворожими групами, що завдяки чисельній перевазі в силах і засобах змогли потрапити до населеного пункту і накопичитися в різних його частинах. Окупанти, що проникнули до міста, не намагаються там закріпитися, а натомість збираються просуватися на північ.

За 25-26 жовтня ліквідували близько 40 окупантів. Про це повідомили в 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

"Днями нашу оборону посилили новими підрозділами. Зокрема, штурмовими військами, артилерією, екіпажами БПЛА та іншими складовими Сил оборони. Нарощуємо застосування зенітних дронів та сіткометів проти ворожих «мавіків». Додатково дистанційно мінуємо шляхи просочування противника", – розповіли там.

Просуванням по Покровську ворог планує розпорошити сили оборони і заблокувати сухопутні логістичні коридори. Росіяни мають можливість вести спостереження за переміщеннями і в Покровську, і в Мирнограді. Ротація особового складу ускладнена, логістика – обмежена. Для доставки їжі доводиться використовувати і повітряні, і наземні безпілотники.

Одночасно окупанти проводять класичні масовані штурмові дії по всій смузі оборони 7 корпусу. Вони прагнуть зламати захист українських військ, наблизити лінію розмежування до Покровська та Мирнограду, поступово встановлювати повноцінний контроль над кварталами обох міст.

Загалом за 25-26 жовтня окупанти здійснили 42 атаки по всій смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ.

"Росіяни жодних цілей, які поставили перед собою, не досягли. Українські воїни знищили 64 окупантів та 4 одиниці броньованої техніки, 2 одиниці автомобільної техніки та 6 мотоциклів. Відбити масовані штурми вдалося як завдяки взаємодії між підрозділами у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, так і з суміжними підрозділами зі смуги 1 корпусу НГУ «Азов»", – розповіли штурмовики.

За даними волонтера Сергія Стерненка, що займається постачанням дронів на фронт, до Покровська для підсилення перекинули бійців ГУР та інших формувань.