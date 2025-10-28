Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
В листопаді Україна планує вийти на 1000 виготовлених дронів-перехоплювачів на добу, але треба оператори

Ці дрони важливі для протидії ворожим ударним БпЛА. 

В листопаді Україна планує вийти на 1000 виготовлених дронів-перехоплювачів на добу, але треба оператори
Уламки дрона
Фото: ДСНС України в Telegram

Ударні дрони Shahed подекуди є небезпечнішими, ніж балістичні ракети. Балістику Україна може збити там, де стоїть Patriot, а для збиття такої кількості “шахедів” на такій висоті потрібно застосовувати усе: дрони-перехоплювачі, F-16, гелікоптери.

Також багато залежить від погоди. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 27 жовтня. 

"У мороз подивимося, як будемо застосовувати гелікоптери. Дощ тощо – авіація вже не так все бачить. Перехоплювачі теж різні. Деякі вже на високому рівні, з самонаведенням тощо. Ми йдемо до цього. Все одно в листопаді ми вийдемо на 500-800 перехоплювачів на добу. Нам потрібно підготувати операторів. Багато мобільних вогневих груп стоять на тих чи інших об'єктах, тепер потрібно багато операторів, які з перехоплювачами працюватимуть, і в цей час вам потрібно відповідати далекобійною зброєю на російські атаки. Ось скільки людей потрібно, і це складно”, – сказав він. 

Стосовно українських "Рути" і "Фламінго" президент сказав, що було бойове застосування для ударів по ворожих цілях їх обох. 

"Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Ми йдемо до цього. Ми вважаємо, що нам вдасться. Ми на це дуже сподіваємося. Тому що вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат. Тому що це сильні історії", – додав він.

  • Дрони-перехоплювачі – це безпілотники, які призначені для збиття ворожих засобів ураження в повітрі. Їхнє використання є значно дешевшим, ніж ракет ППО. Однак для масового застосування потрібна достатня кількість операторів. 
  • Влітку президент давав виробникам дронів завдання виготовляти по 1000 перехоплювачів на добу. 
