В листопаді Україна планує вийти на 1000 виготовлених дронів-перехоплювачів на добу, але треба оператори

Ударні дрони Shahed подекуди є небезпечнішими, ніж балістичні ракети. Балістику Україна може збити там, де стоїть Patriot, а для збиття такої кількості “шахедів” на такій висоті потрібно застосовувати усе: дрони-перехоплювачі, F-16, гелікоптери.

Також багато залежить від погоди. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 27 жовтня.

"У мороз подивимося, як будемо застосовувати гелікоптери. Дощ тощо – авіація вже не так все бачить. Перехоплювачі теж різні. Деякі вже на високому рівні, з самонаведенням тощо. Ми йдемо до цього. Все одно в листопаді ми вийдемо на 500-800 перехоплювачів на добу. Нам потрібно підготувати операторів. Багато мобільних вогневих груп стоять на тих чи інших об'єктах, тепер потрібно багато операторів, які з перехоплювачами працюватимуть, і в цей час вам потрібно відповідати далекобійною зброєю на російські атаки. Ось скільки людей потрібно, і це складно”, – сказав він.

Стосовно українських "Рути" і "Фламінго" президент сказав, що було бойове застосування для ударів по ворожих цілях їх обох.

"Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Ми йдемо до цього. Ми вважаємо, що нам вдасться. Ми на це дуже сподіваємося. Тому що вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат. Тому що це сильні історії", – додав він.