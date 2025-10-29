Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Розвідка США не бачить ознак готовності Росії до компромісу щодо України

Кремль налаштований лише на продовження війни.

Розвідка США не бачить ознак готовності Росії до компромісу щодо України

Американське медіа NBC News отримало від членів Конгресу США інформацію щодо останнього звіту розвідки, відповідно до якого ознак здатності Росії досягти компромісу щодо війни в Україні наразі немає.

Аналітики розвідувальних служб вказують на те, що російський диктатор Путін ще більш затято, ніж раніше, зосереджений на продовженні агресії. У Кремлі вважають, що на тлі значних людських втрат і економічних проблем захоплення української землі та просування російських наративів мають виправдати усі негативні наслідки війни.

У Білому домі відмовилися коментувати звіт розвідки, нагадавши, що президент Дональд Трамп "ясно дав зрозуміти, що час зупинити вбивства та досягти угоди щодо завершення війни, для чого запровадив величезні санкції проти російських нафтових компаній".  
