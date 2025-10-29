На Київщині жінка побила поліцейського палицею

Сьогодні, 29 жовтня, під час проведення профілактичних заходів у селі Княжичі Київської області стався інцидент за участі поліцейських.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Під час перевірки військово-облікових документів місцевий житель відмовився їх надавати. Згодом між місцевими жителями, поліцейськими та військовослужбовцями виник конфлікт, у ході якого одна з жінок вдарила працівника поліції палицею по голові, спричинивши йому тілесні ушкодження”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали 42-річну жінку та відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Також керівництво ГУ Нацполіції Київської області встановлює правомірність дій поліцейських.