У ТЦК в Кременчуці сталася стрілянина, поранено двох військовослужбовців

Під час оформлення документів військовозобов'язаний дістав пістолет і здійснив кілька пострілів.

У Кременчуці Полтавської області двоє військовослужбовців ТЦК та СП дістали вогнепальні поранення під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"30 жовтня близько 16-ї години поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП військовозобов’язаного громадянина. Під час оформлення документів і обов’язкового огляду у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів", - йдеться в повідомленні.

В результаті двоє військових дістали поранення гомілки. Вони перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує.

Стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії.

Посягання на життя військовослужбовця карається позбавленням волі на строк від дев’яти до 15років або довічним позбавленням волі (стаття 349 ККУ).